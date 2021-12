Tiro olímpico conquista medalhas em Campeonato Brasileiro no RJ

Delegação teve apoio do Governo do Amazonas, por meio de passagens aéreas | Foto: Milly Barreto/Faar

Manaus (AM) - A delegação amazonense de tiro olímpico conquistou três medalhas na Etapa Final do Campeonato Brasileiro Car/PST/RF, realizado em novembro, no Rio de Janeiro. Os atletas, que foram contemplados com seis passagens aéreas, contaram com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Demos seis passagens aéreas para a competição nacional, tivemos uma campeã, o que é um resultado muito importante, pois foi a primeira vez na história que o estado do Amazonas traz uma medalha de campeã na categoria feminina, mas o objetivo maior é dar o resultado, pois nós já cedemos dentro da Vila um espaço para o tiro olímpico, e o nosso objetivo é conseguir desenvolver as modalidades”, disse o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Com apenas 13 anos, a jovem Eduarda Salinas tornou-se a primeira atleta local a trazer uma medalha de ouro em uma competição nacional. A prova em que Eduarda sagrou-se campeã foi a carabina mira aberta, 10 metros, competindo na categoria infantil feminina.

“Foi com muito esforço e dedicação que ganhei essa medalha. Agradeço a ajuda da Faar com a passagem, pois sem isso eu não teria chegado a esse ponto. Estou muito feliz por ter conseguido chegar até aqui, só tenho a agradecer todas as pessoas que estiveram envolvidos nesse processo”, falou a medalhista de ouro, Eduarda Salinas.

Prata

Os irmãos Gabriel Faria de Souza, 19 anos e Guilherme Faria de Souza, de 15 anos, não passaram em branco e trouxeram medalha na bagagem ao término do Campeonato Brasileiro. Com ambos garantido a prata em suas respectivas categorias, o irmão mais velho falou sobre seu desempenho na competição.

“Foi melhor do que a gente esperava. Eu por exemplo, nas competições que aconteceram em Manaus, minha marca era na casa dos 282 pontos, mas lá eu fiz 294.8, o que já foi um passo grande. E com a ajuda da Faar, conseguimos nossas passagens, o que contribuiu com a nossa situação financeira”, afirmou Gabriel Faria.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus FC sobe no ranking da CBF e fica em primeiro na lista do AM

Atlético-MG enfrentará o Flamengo na Supercopa 2022