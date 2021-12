Na Arena da Amazônia, 3B é campeão do Campeonato Amazonense Feminino

| Foto: Divulgação FAF

Manaus (AM) - Foi com tranquilidade, que o 3B da Amazônia venceu o JC por 3 a 0, neste sábado (18), em partida disputada na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, pela final do Barezão Feminino. Os gols da partida foram marcados por Siméia, Vilma e Cássia, que além do título, garantiram uma campanha invicta ao clube, somando sete vitórias e um empate no certame.

A competição foi organizada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O jogo

Logo aos dois minutos de partida, Geovana cobrou escanteio, a zagueira Siméia subiu sem marcação e só teve o trabalho de escorar a bola para o fundo das redes. Aos 14 minutos, o 3B ainda teve oportunidade de ampliar após o árbitro Freddy Rafael Lopes marcar um pênalti para as Feras. Contudo, Patrícia foi para a bola e acabou parando na goleira Lorrana.

Mais inteiras na partida, o 3B conseguiu fazer o necessário para garantir o título no segundo tempo. No primeiro minuto da etapa final, a bola foi tocada na grande área para Cássia, que chutou cruzado, Lorrana defendeu a primeira, mas Vilma aproveitou o rebote e ampliou a vantagem. Aos 15 minutos, depois de toque por trás da defesa, Cássia ficou de frente para o gol e mostrou categoria ao tocar no canto da goleira Lorrana e dar números finais à partida.

| Foto: Divulgação FAF

Artilheira do 3B no Barezão com oito gols, Cássia falou sobre seu desempenho e o título conquistado na Arena da Amazônia.

"Estou muito feliz por fechar com chave de ouro, fizemos uma grande competição, o nosso grupo esteve muito forte, gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar a comissão técnica e todas as jogadoras, graças a Deus conseguimos esse título", comemorou a atacante de 27 anos, que terminou a competição como vice-artilheira.

Continuidade

Com a taça, o 3B chegou ao segundo título de sua história, sendo o primeiro conquistado em 2019, quando venceu o Iranduba na final. Além do título, o 3B ainda jogará o Campeonato Brasileiro da Série A3 em 2022.

