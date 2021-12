Tasso Alves fatura Brasil de Wrestling e termina no topo no nacional

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Ouro na última competição do ano e primeiro lugar no ranking nacional na temporada. Essa é a nova façanha do amazonense Tasso Alves, que neste sábado (18), em Natal (RN), conquistou o título da Copa Brasil de Wrestling.

O lutador, que também é capitão da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), retomou a carreira em grande estilo em 2021. A Copa Brasil encerrou o novo formato do calendário nacional de wrestling, que agora valoriza a regularidade dos atletas em todas as competições do ano.

Tasso disputou o estilo livre masculino até 79 kg. A chave teve a participação de outros sete lutadores: Giovanni de Oliveira Gaion Piazza (SP), Vinícius Calasans (SP), Roniele Gomes da Silva (PE), Marcello Phellyp da Silva Ramos Lima (RJ), Gabriel Mota Martinez de Souza (MS), Pedro Vinícius da Silva Barbosa (PE) e Alexandre Lima Nunes (PR).

“Foram três lutas muito duras na categoria, estavam os melhores aqui em Natal, mas graças a Deus eu lutei bem, e com muita estratégia consegui sair vencedor. Tive vários problemas externos, que infelizmente quase me impossibilitaram de estar aqui, mas eu fui bem mais forte e consegui focar no pódio, focar na medalha de ouro”, disse o campeão.

O título em Natal foi a coroação de uma temporada incrível para o capitão da PM. Ele já tinha conquistado uma prata no Brasileiro Regional de Manaus (setembro), e dois ouros nas etapas de Goiânia (outubro) e Maceió (novembro) do mesmo campeonato.

“Graças a Deus eu consegui fechar o ano como número 1 do ranking da minha categoria até 79 kg. Estou muito feliz”, concluiu o capitão da luta olímpica nacional.

