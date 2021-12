Brasil conquista 48 medalhas no Sul-americano de Pentatlo Moderno

A delegação brasileira foi formada em sua grande maioria por pentatletas revelados no PentaJovem | Foto: Divulgação CBPM

O Brasil saiu vitorioso do Campeonato Pan/Sul-Americano de Pentatlo Moderno, que se encerrou neste fim de semana, em Magdalena, na Argentina.

Foram 48 medalhas conquistadas ao todo por uma delegação formada por 18 pentatletas. Os brasileiros voltarão da província de Buenos Aires com 24 ouros, 16 pratas e oito bronzes.

Ao todo, a competição reuniu cerca de 90 nomes de sete países do continente (Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Uruguai e Venezuela).

A delegação brasileira foi formada em sua grande maioria por pentatletas revelados no PentaJovem, projeto que a Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno (CBPM) mantém para a descoberta e formação de novos nomes na modalidade olímpica. Além disso, contou com pentatleta do Colégio Militar de Curitiba (CMC).

" “O resultado foi excepcional. A gente conseguiu fechar o ano de 2021, que já foi um ano extremamente vitorioso para o Pentatlo Moderno brasileiro, de maneira ímpar. A gente ganhou praticamente todas as provas que competiu, e praticamente todos os atletas melhoraram suas marcas. Isso nos deixa muito feliz, porque mostra que o trabalho executado em todos os centros de treinamento do país está dando certo " Fábio Corrêa, coordenador técnico da CBPM no Rio

O Brasil subiu no pódio do torneio em todas as 19 disputas das quais participou. O destaque fica por conta do evento individual feminino, dominado pelas brasileiras Isabela Abreu, 26, Bianca Cavalcanti, 26, e Stephany Saraiva, 26, que conquistaram o ouro, a prata e o bronze, respectivamente.

Bagagem cheia

De toda a delegação, Marcela Mello, 17, e Matheus Nobre, 20, foram os que conquistaram mais medalhas. Cada um irá trazer para casa 10 medalhas. Ela, quatro pratas, quatro outros e dois bronzes, e ele, seis ouros, duas pratas e dois bronzes.

Ambos estiveram há duas semanas na primeira edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior, Cali 2021. Matheus, inclusive, conquistou o bronze individual no torneio realizado na Colômbia.

“Espero que 2022 seja a continuidade desse ano vitorioso, que seja o início de um caminho não só para classificarmos o time completo para os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, como também para as Olimpíadas de Paris. Desde 2004 a gente não consegue levar o time completo para a Olimpíada”, acrescenta Fábio.

Dos 18 pentatletas brasileiros que estiveram na Argentina, 16 foram revelados no PentaJovem. Treze deles recebem o benefício da Bolsa Atleta, do Ministério da Cidadania.

Danilo Fagundes, Isabela Abreu, Matheus Nobre, Matheus Romanelli, Bianca Cavalcanti, Felipe Nascimento, Stephany Saraiva, Victor Aguiar e William Muinhos ainda fazem parte do Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas. Os quatro primeiros pela Comissão de Desportos do Exército (CDE), Felipe e William pela Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA) e Bianca, Stephany e Victor pela Comissão de Desportos da Marinha (CDM).

Além de Fábio Corrêa, nossa delegação em Magdalena também esteve acompanhada por Almir Claudino, coordenador técnico da CBPM em Recife, Erick Nascimento, técnico de hipismo do CT da CBPM no Rio, e Edileuzimar Santos, técnica de corrida do CT da CBPM no Rio.

