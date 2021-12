Equipe masculina de judô é formada para representar o Brasil em 2022

Ryan Conceição, de apenas 19 anos, será o caçula da equipe masculina em 2022 | Foto: Lara Monsores/CBJ

O judô brasileiro conheceu os novos judocas que representarão o Brasil nas competições internacionais de 2022 até o Campeonato Mundial desse ano, que acontecerá em agosto.

Dois atletas por categoria foram apurados na Seletiva Nacional de Judô - Projeto Paris 2024, que reuniu 104 atletas de 42 clubes em um dia inteiro de disputas no tatame montado em Pindamonhangaba (SP).

" A gente acredita que esse seja o processo mais justo, democrático e que, apesar de ser em apenas um dia, é como acontece num Mundial, numa Olimpíada " Ney Wilson Pereira, gerente de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Judô

Todas as sete categorias tiveram, pelo menos, uma vaga com renovação.

O mais jovem classificado para a seleção brasileira de judô foi o peso ligeiro Ryan Conceição (RJ), de 19 anos. Ele estreia na equipe principal e terá a companhia de Allan Kuwabara (SP), de 29 anos, campeão da Seletiva.

No meio-leve, o campeão mundial Júnior, Willian Lima (SP), que já vinha rodando no circuito sênior pela equipe de Transição, confirmou sua vaga no time principal sendo campeão da Seletiva. Ele contou com uma “ajuda” do companheiro de clube Eric Takabatake (SP) que, venceu a última rodada da poule por ippon, o que daria vaga aos dois pelos critérios de desempate. Eric tem 30 anos e representou o Brasil em Tóquio, mas no peso ligeiro (60kg). Agora, ele buscará a classificação para Paris no meio-leve (66kg).

Além dos dois que passaram pela Seletiva, essa categoria ainda tem o medalhista olímpico Daniel Cargnin (RS), que não precisou lutar a Seletiva, assim como todos os medalhistas de Rio e Tóquio e já está garantido na equipe de 2022.

O peso Leve teve renovação também. Júlio Koda Filha, de 22 anos, venceu a Seletiva e terá a companhia de Jeferson Santos Jr, de 22 anos, que ficou com a segunda vaga pela Seletiva. Eduardo Katsuhiro que representou o Brasil em Tóquio tentou vaga pela Seletiva no peso de cima (81kg), mas parou na primeira rodada.

Nesse peso, o Brasil contará com Guilherme Schimidt (MG), de 21 anos, que venceu a Seletiva de forma invicta, e por Vinícius Panini (SP), de 31 anos, segundo colocado na Seletiva. O representante do Brasil em Tóquio nessa categoria foi Eduardo Yudy, que não participou da Seletiva.

No 90kg, Rafael Macedo também venceu a Seletiva de maneira invicta e assegurou seu posto de titular da categoria em 2022. Em segundo, passou seu companheiro de Sogipa, Marcelo Gomes, de 21 anos.

A mesma situação aconteceu no meio-pesado, onde Rafael Buzacarini, que foi a Tóquio 2020 e ao Rio 2016, dominou a Seletiva e assegurou seu posto na equipe principal para 2022. A segunda vaga ficou com William Souza Júnior, de 24 anos. Leonardo Gonçalves que brigou pela vaga em Tóquio com Buzacarini não lutou a Seletiva deste ano.

Por fim, no peso pesado, o experiente Juscelino Nascimento Jr, de 29 anos, venceu a disputa e garantiu uma das vagas ao lado de João Marcos Cesarino, de 25 anos, que já integrou a seleção Sub-21 do Brasil. A categoria contará ainda com o medalhista olímpico Rafael Silva "Baby", que também não precisou lutar a Seletiva.

“O nível de competitividade foi bem elevado em algumas categorias. Em poucas o campeão teve três vitórias na poule. É um aspecto que tem que ser considerado, um parâmetro importante que, quando se junta os quatros melhores na poule, a disputa é muito parelha. É claro, é o início de um trabalho e eu acredito que, em setembro, estaremos em outro patamar”, comentou Kiko Pereira, o novo técnico da seleção masculina de judô.

