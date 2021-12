Claudia Gadelha se aposenta do UFC e assume diretoria no MMA

Nessa nova fase, a lutadora, com 14 anos de carreira, tem uma origem humilde e pretende aproveitar a visibilidade como única executiva brasileira no UFC | Foto: Divulgação

Conhecida como a rainha nos octógonos mundiais, Claudia Gadelha, sétima colocada, no ranking mundial do UFC, na categoria peso-palha (52kg) anuncia sua aposentadoria como lutadora do UFC (Ultimate Fighting Championship), organização mundial de MMA.

Ela é detentora de 14 títulos, divididos entre três campeonatos mundiais de Jiu-Jitsu brasileiro, quatro do Rio Open Internacional de Jiu-Jitsu brasileiro e mais sete do Nacional de Jiu-Jitsu brasileiro.



A super campeã que acabou de completar 33 anos sairá de dentro das competições para atuar diretamente na administração da entidade.

" Estou passando por uma transição de vida gigantesca e vou trabalhar na parte executiva do UFC e essa mudança me traz novas oportunidades, mais estratégicas, para continuar a fazer o MMA crescer mundialmente " Claudinha, ex-lutadora

Nessa nova fase, a lutadora, com 14 anos de carreira, tem uma origem humilde e pretende aproveitar a visibilidade como única executiva brasileira no UFC para que outros brasileiros também consigam chegar ao UFC e levar o nome do país para os mais altos patamares do esporte.

"Nasci em Mossoró, para chegar às disputas profissionais no esporte percorri um longo caminho e com a minha aposentadoria, entendo que como missão e retribuição a tudo que o esporte me proporcionou, investir em jovens talentos brasileiros será meu legado. Quero como membro do time do UFC ajudar esses jovens talentos que não recebem incentivo para seguirem no esporte", finaliza a Gadelha.

Claudinha já iniciou o planejamento estratégico para a atuação na administração do novo trabalho.

Leia mais:

Desafio reúne ex-lutadores em Manaus

Lutador de Urucará sonha com carreira no UFC