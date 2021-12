Estádios de Manaus recebem obras de revitalização para jogos em 2022

O processo de revitalização será realizado até o dia 25 de janeiro | Foto: Milly Barreto/Faar

Manaus (AM)- Visando a temporada do futebol amazonense de 2022, inicia nesta segunda-feira (20), o processo de manutenção e revitalização dos gramados dos estádios da Arena da Amazônia, Ismael Benigno, Carlos Zamith e Oswaldo Frota.

Realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), as obras buscam atender aos compromissos da próxima temporada de jogos, conforme portaria nº 194/2021, publicada no último dia 14 de dezembro no Diário Oficial do Estado.

O processo de revitalização será realizado até o dia 25 de janeiro, considerando os 30 dias necessários para a realização dos trabalhos, atendendo as recomendações técnicas de aplicação de herbicidas, podas drásticas, cortes verticais, controle de pragas, descompactação, topdressing, aplicações de fertilizantes e fitohormonios.

" A paralisação dos nossos estádios, conforme portaria, acontece para que tenhamos esse tempo de adubação, preparação e renovação dos gramados. Desta forma, a Arena da Amazônia, Ismael Benigno, Carlos Zamith e Oswaldo Frota, estarão devidamente prontos para receber os jogos do Barezão 2022 " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

As competições que as praças locais receberam no ano de 2021, as quais projetou o trabalho da Fundação para 2022, foram relembradas por Jorge Oliveira.

“Esse ano tivemos jogos da Seleção Brasileira Masculina e Feminina, tornando a Arena da Amazônia roteiro internacional de campeonatos, assim como o Barezão 2021, o campeonato brasileiro da Série C e D, campeonatos de base e, por último, o campeonato amazonense feminino, que encerrou no sábado (18). Nosso trabalho continuará forte para que em 2022 possamos continuar fomentando o alto rendimento em nossas praças”, concluiu o diretor-presidente.

