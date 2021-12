Rafael Nadal testa positivo para Covid-19

O tenista de 35 anos disse que teve resultados negativos em todas as ocasiões quando esteve no Kuwait e em Abu Dhabi | Foto: Reuters

O tenista espanhol Rafael Nadal disse nesta segunda-feira (20) que foi diagnosticado com o novo coronavírus (covid-19) ao chegar à Espanha.

Ele jogou em um torneio de exibição em Abu Dhabi, na semana passada, após se recuperar de uma lesão.

O dono de 20 títulos de Grand Slam afirmou que está passando por alguns “momentos desagradáveis”, mas que espera se sentir melhor em breve e que manterá as pessoas informadas sobre seus planos para torneios futuros.

“Queria anunciar que, ao voltar para casa depois de jogar o torneio de Abu Dhabi, tive um diagnóstico positivo de covid-19 no exame de PCR que foi realizado em mim quando cheguei à Espanha”, disse Nadal em seu perfil no Twitter.

O tenista de 35 anos disse que teve resultados negativos em todas as ocasiões quando esteve no Kuwait e em Abu Dhabi, e que o exame negativo mais recente foi na sexta-feira passada (17).

A volta às quadras do espanhol no evento de exibição, sua primeira participação em um torneio desde o ATP 500 de Washington em agosto, terminou em duas derrotas para Andy Murray e Denis Shapovalov.

Nadal passou quatro meses afastado dos torneios por causa de uma lesão no pé. Ele foi eliminado nas semifinais de Roland Garros e teve que desistir de Wimbledon, da Olimpíada de Tóquio e do US Open.

