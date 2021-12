Brasil encara Equador e Paraguai nos primeiros jogos de 2022

Líder das Eliminatórias com 35 pontos, o Brasil tem um jogo a menos que as demais seleções | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Conmebol confirmou nesta terça-feira as datas das primeiras partidas do ano de 2022 das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Qatar.

A Seleção Brasileira, que já está classificada para o Mundial, enfrentará o Equador, no dia 27 de janeiro, e o Paraguai, em 1º de fevereiro.

O duelo contra os equatorianos acontecerá fora de casa, na altitude de Quito, numa quinta-feira. A bola está marcada para rolar às 18h (de Brasília).

Já contra os paraguaios, o time de Tite jogará em casa, numa terça-feira, às 21h30 (de Brasília). O jogo será disputado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Existe a chance de Tite repetir o que fez na última Data-Fifa, em novembro, quando evitou atletas de times nacionais, priorizando aquelas que atuam no exterior.

Com o futebol brasileiro voltando das férias apenas em meados do mês de janeiro, alguns jogadores ainda não estarão 100% fisicamente.

Líder das Eliminatórias com 35 pontos, o Brasil tem um jogo a menos que as demais seleções sul-americanas, assim como a Argentina, por conta da confusão no clássico que chegou a começar em setembro, mas foi cancelado.

A decisão será na Fifa, mas é provável que o jogo não seja realizado.

Primeiros jogos das Eliminatórias em 2022

15ª Rodada

​Equador x Brasil – 27 de janeiro, às 18h

Paraguai x Uruguai - 27de janeiro, às 20h

Chile x Argentina - 27de janeiro, às 21h15

Colômbia x Peru – 28 de janeiro, às 18h

Venezuela x Bolívia – 28 de janeiro , às 19h

16ª Rodada ​

Bolívia x Chile – 1 de fevereiro, às 17h

Uruguai x Venezuela - 1 de fevereiro, às 20h

Argentina x Colômbia - 1 de fevereiro, às 20h30

Brasil x Paraguai - 1 de fevereiro, às 21h30

Peru x Equador - 1 de fevereiro, às 23h

