Jorge Jesus diz “sim”, mas Flamengo precisa de posição do Benfica

Segundo informação do jornalista Bruno Andrade, do portal Uol, o técnico Jorge Jesus disse “sim” para retornar ao Flamengo em 2022.

O treinador do Benfica se reuniu com os dirigentes do Rubro-negro, Bruno Spindel e Marcos Braz, na noite desta terça-feira (21 ) em sua casa na cidade de Braga, em Portugal, e teria aceito a proposta.

A volta, entanto, não depende exclusivamente do desejo de Jesus. O técnico tem contrato com a equipe portuguesa até junho de 2022 e sua multa rescisória gira em torno dos 6 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões). Com o valor elevado, Landim e Braz pretendem negociar essa quantia com a diretoria dos Encarnados.

Os dirigentes da equipe da Gávea chegaram em Portugal no último fim de semana. Eles teriam ao menos quatro nomes em pauta além de Jorge Jesus. No entanto, uma declaração de Braz para o jornal português O Jogo fez com que a desconfiança por uma investida no antigo treinador do Fla voltasse à tona.

Carlos Carvalhal, Rui Vitória, Paulo Souza e Paulo Fonseca seriam outros treinadores que a diretoria flamenguista estaria avaliando para assumir a equipe em 2022.

