Neymar tem novo prazo para voltar a treinar no PSG

A comissão técnica planeja ter Neymar em condições físicas para o duelo contra o Real Madrid | Foto: Reprodução

O retorno de Neymar aos gramados pode demorar um pouco mais do que o previsto inicialmente. O Paris Saint-Germain informou nesta quarta-feira (22) que o brasileiro tem previsão de volta aos treinos apenas para o fim de janeiro ou início de fevereiro.

Na atualização do boletim médico dos jogadores, o comunicado diz que Neymar irá "continuar seu tratamento no CT Ooredoo e seu retorno aos treinos ainda está previsto para dentro de quatro a cinco semanas".

O camisa 10 brasileiro sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo na partida diante do Saint-Étienne, no dia 28 de novembro, válida pelo Campeonato Francês (assista ao vídeo acima). Essa foi a 17ª lesão de Neymar desde que chegou ao Paris Saint-Germain, em 2017.

Recentemente, o atacante brasileiro se recuperou de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda - mesma lesão que sofreu em fevereiro deste ano e em outubro de 2020. Na atual temporada, o atacante soma 14 jogos.

A comissão técnica planeja ter Neymar em condições físicas para o duelo contra o Real Madrid, nas oitavas de final da Champions League, que irá acontecer no dia 15 de fevereiro, no Parque dos Príncipes. Colin Dagba, Julian Draxler, Juan Bernat e Layvin Kurzawa são os outros atletas do elenco do Paris Saint-Germain machucados e também tiveram seus boletins divulgados.

