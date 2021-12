Seleção Brasileira de Futsal conhece adversários na Copa América 2022

A competição tem início previsto para o dia 26 de janeiro | Foto: Yuri Gomes/CBF

A Seleção Brasileira de Futsal conheceu nesta semana seus adversários na Copa América de 2022. No torneio continental, a Amarelinha enfrentará Uruguai, Colômbia, Equador e Chile na fase de grupos.

Atual campeão da Copa América, o Brasil defenderá seu título em casa. A competição tem início previsto para o dia 26 de janeiro e será disputada até o dia 6 de fevereiro. Na outra chave, estão Argentina, Paraguai, Venezuela, Bolívia e Peru.

Após a definição do grupo, o técnico da Seleção Brasileira, Marquinhos Xavier, analisou os confrontos que o esperam na primeira fase.

" É um pouco diferente das Eliminatórias, as duas chaves ficaram bem equilibradas, bem distribuídas. Se levarmos em consideração as quatro equipes que disputaram o Mundial, ficou um equilíbrio entre Argentina, Paraguai e Venezuela na outra chave. Do lado de cá, a gente tem um grande concorrente, que é a Colômbia. Uma seleção que, embora não tenha ido ao Mundial, é muito forte, muito competitiva. E temos um adversário que também não foi ao Mundial, mas esteve muito próximo, que é o Uruguai " Marquinhos Xavier, técnico da Seleção Brasileira

Marquinhos fez um prognóstico para a participação do Brasil. "Ficaram bem equilibradas as duas chaves. Temos tudo para fazer uma Copa América bem equilibrada, principalmente em função do regulamento que vai prever que duas equipes já saiam para se confrontar nos cruzamentos".

Na última semana, a Seleção Brasileira de Futsal fez seu último período de preparação antes da convocação para a Copa América, marcada para o dia 10 de janeiro.

