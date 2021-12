Fluminense enfrentará o Milionarios (COL) na Pré-Libertadores

O 1º jogo entre Millionarios e Fluminense será no dia 22 de fevereiro no estádio El Campín, na cidade de Bogotá | Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense conheceu seu adversário na 2ª fase da pré-Libertadores. Com o título do Deportivo Cali no Campeonato Colombiano, o Tricolor das Laranjeiras vai enfrentar a equipe do Millionarios no estágio que precede a fase de grupos do torneio continental.

A equipe colombiana garantiu sua vaga após vitória do Deportivo Cali diante do Tolima por 2 x 1 na noite desta quarta-feira (22).

Com o resultado, o Millionarios ficou como o time com a melhor colocação geral na tabela entre as equipes que não garantiram vaga direta na competição sul-americana.

O 1º jogo entre Millionarios e Fluminense será no dia 22 de fevereiro no estádio El Campín, na cidade de Bogotá. A partida de volta será no dia 1º de março. Há a possibilidade da partida ser disputada em São Januário, mas ainda não houve definição.

Com a extinção da regra do gol fora de casa, ganha quem obtiver a vantagem somando os placares das duas partidas.

Quem passar desta fase disputará mais uma eliminatória marcada para o mês de abril. Quem cair nesta 2ª fase fica de fora de qualquer disputa continental.

Leia mais:

Fred se recupera de fissura no pé e desfalca Fluminense

Fred é denunciado por agressão física