Manaus FC anuncia zagueiro Paulo Sérgio para temporada 2022

O Manaus Futebol Clube anunciou sua 12⁰ contratação para 2022. Trata-se do zagueiro Paulo Sérgio, de 32 anos, ex Sampaio Corrêa do Maranhão.

O experiente zagueiro completa a lista dos quatro zagueiros principais para a próxima temporada, junto a seus companheiros Jefferson, Claudinho e Gutierrez.

Natural de São Luis-MA, Paulo foi formado nas categorias de base do Internacional (RS). Além do clube gaúcho, Paulo Sérgio acumula passagens por equipes como o América-RN, Criciúma-SC, Remo-PA, e nas últimas nove temporadas, esteve no Sampaio Corrêa-MA. Na temporada de 2021, Paulo atuou em 19 jogos, entre a Série B, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Maranhense.

Ao longo de sua carreira, o zagueiro conquistou três acessos à Série B, ambos pelo Sampaio Corrêa, em 2013, 2017 e 2019, e um acesso à Série A, em 2012 pelo Criciúma. Além disso, Paulo foi quatro vezes o campeão maranhense, campeão da Copa União do Maranhão, campeão maranhense 2⁰ divisão e campeão gaúcho sub-20.

Em suas primeiras palavras como jogador do Manaus, Paulo se disse motivado para a temporada de 2022 com o Manaus.

" Estou muito feliz, motivado e honrado em vestir essa camisa. Agradeço a Deus e ao Manaus pela oportunidade. Queria dizer ao torcedor que raça e vontade não faltarão " Paulo Sérgio, zagueiro

O professor Evaristo Piza comentou sobre a chegada de Paulo, e sobre suas características de jogo. "É um atleta de boa experiência no setor defensivo, com a característica de liderança. Acostumado a disputar grandes campeonatos. Possui marcação forte e qualidade técnica", destacou Piza

