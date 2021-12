Retrospectiva no esporte: 2021, o ano de grandes eventos no Amazonas

Um dos eventos que marcou o cenário esportivo no Amazonas foi a realização do jogo Brasil contra Uruguai, na Arena da Amazônia | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O cenário esportivo mundial sofreu um duro golpe com a pandemia. No entanto, com o avanço da vacinação, as competições retornam, aos poucos, à normalidade. O Brasil retorna ao mapa esportivo com grandes eventos e o Amazonas ganhou um espaço importante quando o assunto é receber jogos importantes.

A Arena da Amazônia foi palco de grandes eventos esportivos que marcaram os amazonenses e foram uma vitória para o setor esportivo do estado. O Em Tempo traz a retrospectiva dos principais eventos esportivos que aconteceram no estado.

Grandes eventos no Amazonas

Eliminatórias da copa na Arena da Amazônia

O Brasil venceu o Uruguai por 4 a 0, e levou os torcedores amazonenses a loucura | Foto: Divulgação

A Arena da Amazônia foi palco do embate entre Brasil e Uruguai para as Eliminatórias da Copa do Catar 2022. A partida, que contou com 12.528 mil torcedores acompanharam a partida, aconteceu no dia 14 de outubro e foi um evento-teste para o Governo do Amazonas, que queria testar se o estado estava preparado para receber festividades com um grande público.

O jogo, em que o Brasil venceu por 4 a 1, movimentou a cidade, pois contaria com a presença de grandes nomes do esporte e que compõem a Seleção Brasileira, como Neymar e Gabigol.

Para incentivar a vacinação e presentear os vacinados, o governo fez a ação "Vacina premiada" em que sorteava ingressos para os imunizados contra a covid-19.

Jogos do Manaus FC na Arena

O Manaus FC viveu grandes momentos na Arena da Amazônia | Foto: Divulgação

O clube Manaus FC também conquistou um enorme espaço no cenário esportivo neste ano. Não é de hoje que o time manauara conquista torcedores e cresce cada vez mais.

No dia 17 de outubro, o jogo entre gavião-verde e Ypiranga (RS) aconteceu no antigo Vivaldo Lima, marcando o retorno do futebol amazonense ao estádio amazonense. A partida contou com a presença de 14 mil pessoas e foi finalizada com empate entre os dois times, que disputavam a terceira rodada da Série C, do Campeonato Brasileiro.

Com a realização dos dois jogos - o do Brasil e do Manaus - e o ótimo resultado, o Governo do Amazonas liberou um público maior nos jogos seguintes.

Um outro jogo que aproveitou a flexibilização foi a equipe do Manaus que enfrentou o Tombense (MG), na Arena, no dia 30 de outubro. A partida contou com a presença de até 22.150 torcedores.

Torneio de Futebol Feminino no Amazonas

A Seleção Brasileira feminina foi a grande campeã do Torneio Internacional de Futebol Feminino, que aconteceu em Manaus | Foto: Divulgação

Com o sucesso dos outros eventos, o Amazonas foi o cenário perfeito para a realização do Torneio Internacional de Futebol Feminino . Do dia 25 de novembro a 1º de dezembro, recebeu a Seleção Brasileira, o Chile, a Venezuela e a Índia.

Os quatro clubes se enfrentaram, e na final, que levou a melhor foi a Seleção Brasileira em uma partida contra o Chile, em que ganhou por 2 a 0.

O evento também foi marcado pela despedida da jogadora Formiga , que deixou a equipe brasileira, para se aposentar após 26 anos no clube. O jogo aconteceu no dia 26 de novembro e marcará para sempre a trajetória da volante.

O resultado da realização do evento foi considerado um sucesso pelo governador Wilson Lima. O jogo foi uma parceria entre Governo do Amazonas, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Amazonense de Futebol (FAF).

"Tudo ocorreu de acordo com o nosso planejamento. O Amazonas, hoje, está apto para receber grandes eventos esportivos como este torneio. Tudo isso graças ao avanço na vacinação contra a Covid-19, o que tem refletido na redução do número de casos e internações pela doença".

Brasil no esporte

Rebeca Andrade foi um dos grandes nomes do esporte brasileiro | Foto: Divulgação

O Brasil teve um ano intenso no esporte. Após passar um ano difícil em 2020, o esporte brasileiro teve que correr para realizar tudo o que não realizou no ano que passou.

Em apenas um mesmo ano, o Brasil precisou entregar dois títulos do Campeonato Brasileiro de futebol, um ao Flamengo, em fevereiro, quando finalmente foi encerrado o torneio de 2020, atrasado por conta da pandemia, e outro ao Atlético Mineiro, em dezembro.

O Brasil também levou dois títulos da Libertadores da América, ambos vencidos pelo Palmeiras, em janeiro, contra o Santos, também pela atrasada edição de 2020, e em novembro, contra o Flamengo, na disputa de 2021.

O Palmeiras ganhou a Libertadores de 2020 e a de 2021. Ambas aconteceram neste ano | Foto: Divulgação

As Olímpiadas de Tóquio, que deveriam ter acontecido em 2020 foram adiadas para 2021. O Brasil conquistou medalhas inéditas e atletas de alto rendimento foram destaque.

A delegação brasileira fez a melhor campanha da história, conquistando 21 medalhas, sendo 7 delas de ouro.

Um dos destaques dos Jogos Olímpicos foi Rebeca Andrade, a primeira campeã olímpica da ginástica artística feminina do Brasil, que também conquistou uma medalha de prata. Além disso, o baiano Isaquias Queiroz, levou a medalha de ouro na canoagem.

Italo Ferreira foi outro grande destaque do esporte | Foto: Divulgação

O nordestino Ítalo Ferreira, também se sobressaiu e se tornou o primeiro campeão olímpico da história do surfe.

Apesar de todas dificuldades enfrentadas por conta da pandemia, o Brasil se sobressaiu e não decepcionou no segmento do esporte, prometendo ser ainda maior em 2022.

