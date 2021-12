Tite aparece em ranking de melhores técnicos do mundo

Ele está na 35ª posição da relação | Foto: Divulgação

O comandante da seleção do Brasil, Tite, é o único brasileiro no ranking de melhores técnicos de futebol do mundo elaborado pela revista especializada Four Four Two. Ele está na 35ª posição da relação.

Who's the best manager in the world right now? 👔https://t.co/DSvJJ6j0Rk — FourFourTwo (@FourFourTwo) December 24, 2021

Segundo a publicação inglesa, “o técnico do Brasil completou 60 anos este ano, lançou uma geração de estrelas da seleção e chegou à final da Copa América - seu time estará entre os favoritos para a Copa do Mundo no ano que vem e ele ainda é um técnico de seleção astuto, capaz de encontrar harmonia entre as estrelas do samba do Brasil”.



O primeiro colocado no ranking é o espanhol Pep Guardiola, que comanda o Manchester City (Inglaterra), sendo seguido pelos alemães Jürgen Klopp, do Liverpool (Inglaterra), e Thomas Tuchel, do Chelsea (Inglaterra).

