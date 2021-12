Mais de 400 alunos do AM participaram de competições em 2021

Apenas nos JEBs, que aconteceram no Rio de Janeiro, 217 alunos participaram das competições entre os dias 29 de outubro e 5 de novembro | Foto: Arquivo pessoal

Manaus (AM)- O estímulo ao esporte é uma das missões do Governo do Amazonas e, neste ano, a Secretaria de Educação e Desporto apoiou diversas atividades esportivas, do xadrez ao atletismo.

O aluno Gustavo Manuel, competidor nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), foi um dos 432 estudantes apoiados pelo Estado este ano.

Aos 13 anos, Gustavo foi um dos representantes do badminton, esporte a que se dedica desde os 7 anos. O estudante se mostrou feliz por representar o estado fazendo algo que ama e destacou o apoio recebido para participar da competição.

" Fico muito feliz com os resultados, eu conquistei várias medalhas com meu esforço, chegando ao número 1 do ranking nacional. Isso tudo foi graças ao apoio e oportunidades que me foram dadas, inclusive pelo governador, então estou agradecido e incentivo a todos a correrem atrás dos seus sonhos " Gustavo Manuel, competidor

Ao todo, os alunos da rede pública estadual conquistaram 57 medalhas em competições estaduais e nacionais.

Destacando-se as competições dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), Campeonato Amazonense de Badminton 2021 e a 13ª edição das Paralimpíadas Escolares, os representantes da rede estadual conquistaram 29 ouros, 10 pratas e 18 bronzes, nas diversas modalidades disputadas.

Apenas nos JEBs, que aconteceram no Rio de Janeiro, 217 alunos participaram das competições entre os dias 29 de outubro e 5 de novembro. Os estudantes representaram o Amazonas em 17 modalidades dos Jogos, chegando a patamares inéditos para o estado.

Paratleta

Nas Paralimpíadas, a delegação contou com representantes em duas modalidades: atletismo e tênis de mesa. O estudante Samuel Miranda, da Escola Estadual (EE) Milburges Bezerra de Araújo, é o recordista nacional na prova de arremesso de peso dos jogos atuais e de 2019, além de ter conquistado mais três medalhas.

O jovem disse estar realizado. “Para mim, foi uma experiência maravilhosa ir para as Paraolimpíadas. Eu estou muito feliz com tudo, pretendo seguir esta carreira e permanecer nas competições, alcançando cada vez mais vitórias e superando minhas metas”, reforçou.

Xadrez

No Campeonato Amazonense de Xadrez Absoluto 2021, realizado de 4 a 12 de dezembro, a equipe formada por alunos das Escolas Estaduais de Tempo Integral (EETIs) Elisa Bessa Freire e Dr. Sérgio Alfredo Pessoa foi destaque entre os competidores.

Os atletas Mikhael Aquino, Guilherme Pereira, Otávio Viana, Suan Bruno e Marcelo Enrique fizeram ao todo 9,5 pontos nas suas rodadas, alcançando nove vitórias e um empate.

Gol do Brasil

Outra forma de incentivo ao esporte foi a chegada do projeto “Gol do Brasil”, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que será implantado em Manaus, Tefé e Autazes, por meio da parceria com o Governo do Amazonas. Os profissionais treinados pela CBF vão aplicar os conhecimentos junto a alunos da rede pública estadual.

A secretária estadual de Educação, Kuka Chaves, frisa que a integração do esporte é fundamental à formação dos estudantes.

“Por meio dessas iniciativas, nossos alunos têm oportunidades de uma educação que perpassa por conhecimentos além da sala de aula, e conseguem visualizar caminhos diferentes para seus futuros. Certamente são oportunidades importantes para cada um deles, e para nós, enquanto secretaria”, pontua a secretária.

