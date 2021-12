Número 1 do tênis não disputa evento que pede comprovante de vacinação

Novak Djokovic ainda não revelou se foi vacinado ou não | Foto: Reprodução

O tenista Novak Djokovic não participará do ATP Cup de Sydney, na Austrália. A informação foi divulgada pelo jornal sérvio Blic.

Na publicação, Djoko informou não disputará a competição por conta da exigência do comprovante de vacinação dos tenistas.

O número 1 do ranking mundial de tênis, Novak Djokovic ainda não revelou se foi vacinado ou não. O sérvio é declaradamente contra a vacinação obrigatória para a Covid-19.

Ele e o pai chegaram a chamar de “chantagem” a exigência do comprovante vacinal dos atletas que disputarão a competição.

Djokovic afirmou no início de dezembro que participará do Grand Slam da Austrália, que será realizado na cidade de Melbourne também em janeiro de 2022. O nome do tenista já está na lista dos confirmados pelos organizadores.

Aos 34 anos, Novak Djokovic é vencedor de 20 Grand Slams ao longo da carreira.

