Robô fecha com goleiro Eugênio para o Barezão 2022

Manaus (AM)- O Manauara Esporte Clube fecha nesta segunda-feira (27), com o goleiro Eugênio, ex- Vocem (SP) para disputar o Campeonato Amazonense 2022. O novo contratado é o nono atleta a integrar o elenco do Robô da Amazônia.

Na carreira, Eugênio Henrique Neto, carrega passagens pelo Vitória (BA), Confiança (SE), Santa Cruz (SE), América (RN), Atlético Potengi (RN), Santa Cruz (RN), Metropolitano (SC), Palmeira (RN) e na última temporada estava defendendo o Vocem (SP).

Nascido em Goianinha (RN), o novo reforço do time laranja e preto, pesa 82 kg, é destro e mede 1,89 metros. O arqueiro, de 23 anos, foi campeão do Campeonato Potiguar com América (RN) em 2019, e pela primeira vez, jogará em uma competição no Amazonas.

O Manauara EC segue trabalhando para montar o plantel competitivo. Até o momento, são nove atletas contratados: o goleiro Eugênio; os zagueiros Jorge Mendonça e Guilherme Moller; os volantes Tiago Amazonense e Kamdem; os laterais Matheus e Marcílio e os atacantes Douglas e Buba.

