Cuca deixa o Atlético-MG por conta de problemas familiares

O torcedor do Atlético-MG acordou nesta terça-feira (28) com uma notícia que promete mudar o rumo do time em 202. O técnico Cuca deixa o time após alegar problemas familiares.

O treinador deixou o clube após reunião na noite dessa segunda-feira (27). E o técnico repete o mesmo cenário de quando foi treinador do Palmeiras.

Em 2016, Cuca tirou o Alviverde paulista de uma fila de mais de 20 anos sem título do Campeonato Brasileiro. Com uma campanha indiscutível, o Palmeiras conquistou novamente a competição nacional, saindo de uma longa fila.

Logo após o título do Brasileirão daquele ano, o treinador deixou o clube, alegando os mesmos motivos da saída do Atlético.

Cuca retornou ao Palmeiras em 2017, mas a segunda passagem após levantar a taça de campeão nacional não foi tão brilhante assim e o treinador acabou demitido meses depois.

Agora, Cuca deixa o Atlético-MG depois de levar o Galo ao título do Campeonato Brasileiro após 50 anos. Além do Brasileirão, o técnico conquistou o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil.

