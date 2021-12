Cruzeiro demite técnico Vanderlei Luxemburgo

A atual comissão técnica também foi desligada | Foto: Amanda Perobelli

O Cruzeiro anunciou no fim da manhã desta terça-feira (28) o desligamento do técnico Vanderlei Luxemburgo e da atual comissão técnica do time.

Em nota, o clube, recém-adquirido pelo ex-jogador Ronaldo, afirma que a saída de Vanderlei e da comissão se dá por motivos financeiros, se adequando para uma nova realidade da equipe. Veja o comunicado da Raposa:

Desde a instauração de auditoria interna, o Comitê de Transição analisa todas as operações, procedimentos e contratos vigentes a fim de desenvolver uma gestão eficiente da SAF Cruzeiro.

Assim, o clube procura um novo treinador para 2022, quando disputará novamente a Série B e tentará retornar à Primeira Divisão.

"A nova equipe será anunciada nos próximos dias. Em paralelo, outros desligamentos no departamento de futebol estão em curso. O Cruzeiro agradece imensamente a todos os profissionais pelos serviços prestados", disse em publicação.

