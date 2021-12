Jorge Jesus é demitido do Benfica

O encontro com o mandatário do time português selou o fim do vínculo do técnico com o Benfica | Foto: Alex Grimm/Bongarts





Jorge Jesus não é mais treinador do Benfica. O técnico foi demitido do clube português nesta terça-feira (28) após reunião com Rui Costa, presidente da águia.

O encontro com o mandatário do time português selou o fim do vínculo do técnico com o Benfica. A segunda passagem de Jesus com o Benfica durou menos de duas temporadas e terminou sem títulos.

Veja a nota do time português:

A saída de Jesus ficou iminente após o treinador afastar o meia Pizzi, capitão da equipe, e o elenco da águia ter se recusado a treinar após o afastamento de seu líder.

A situação só teria sido resolvida após Rui Costa interferir. O treinador já não comandou a equipe no treino da manhã desta terça-feira.

Agora, o caminho do português para um retorno ao Brasil fica aberto. O treinador interessa ao Flamengo, onde conquistou vários títulos em 2019, como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, e ao Atlético-MG, que ficou sem treinador após a saída de Cuca por problemas familiares.

