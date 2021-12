Newcastle demonstra interesse em Gabigol

Ídolo da torcida, Gabigol já recebeu consultas de diversos clubes | Foto: Reprodução

Prestes a confirmar o português Paulo Sousa como novo treinador, o Flamengo se preocupa com o assédio europeu com o atacante Gabigol.

Ídolo da torcida, Gabigol já recebeu consultas de diversos clubes para avaliar a situação do atacante no Flamengo e agora é a vez de um novo milionário da Premier League olhar para o artilheiro rubro-negro.

“Começou com o Fenerbahçe, da Turquia, que fez uma consulta, e agora o Newcastle, que tem bastante dinheiro da Arábia”, contou Nivaldo De Cillo no programa Jogo Aberto desta quarta-feira (29).

Na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, com apenas 11 pontos em 19 rodadas, o Newcastle pensa em Gabigol como um possível salvador para evitar o rebaixamento da equipe do nordeste da Inglaterra.

“O time está em uma situação complicada no campeonato local e quer, inicialmente, o Gabigol para salvar a pátria do Newcastle até a metade do ano”, disse De Cillo.

Apesar de ter sido vendido para um fundo de investimentos da Arábia Saudita por 300 milhões de libras (cerca de R$ 2,2 bilhões), o valor do atacante Gabriel Barbosa pode impedir que o Newcastle avance no desejo de contar com Gabigol.

“O valor do Gabigol não é pequeno, são 128 milhões de reais”, revelou De Cillo, que completou - “Acho difícil que ele saia agora”.

*UOL

Leia mais:

Vídeo: torcedores invadem CT da Seleção e filmam Gabigol tomando banho

Gabigol marca 100 gols pelo Flamengo