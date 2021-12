Alexandre Pato recebe sondagens de clubes do Brasil

Pato chegou ao Orlando em fevereiro deste ano | Foto: Reprodução

Após sofrer com lesões e atuar apenas em cinco jogos no Orlando City em 2021, Alexandre Pato, de 32 anos, ainda não tem um destino definido para o próximo ano.

A permanência nos Estados Unidos ainda é uma possibilidade. O atacante recebeu sondagens de clubes do Brasil, mas, no momento, negocia uma renovação com a equipe norte-americana.

Segundo o ge, as conversas para estender o vínculo no Orlando estão avançadas. O jogador brasileiro não pretende ouvir outras propostas enquanto a negociação com sua equipe de 2021 não estiver concluída.

Pato chegou ao Orlando em fevereiro deste ano e assinou por apenas uma temporada. Ele, no entanto, jogou pouco no time da Major League Soccer (MLS), a principal liga dos Estados Unidos. O atacante teve uma lesão que passar por cirurgia no joelho em junho. Depois, teve lesões musculares na tentativa de retorno aos gramados.

Em jogos oficiais, o ex-atacante da Seleção entrou em campo cinco vezes no Orlando, distribuídos em 116 minutos, com uma média de pouco mais de 23 por jogo, sem balançar as redes. Ele atuou em uma partida em abril, três em outubro, e a última vez que jogou foi no dia 23 de novembro.

No momento, o ex-jogador do Inter, Milan e Corinthians mantém a forma em trabalhos individuais com seu preparador físico Alexsandro Rodrigues da Silva “Massinha”. O último gol oficial de Alexandre Pato foi no dia 5 de março de 2020, na derrota do São Paulo para o Binacional na Libertadores por 2 a 1.

