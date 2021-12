Lutador Belal Muhammad pede “promoção” para Dana White

Em entrevista ao "TMZ Sports", Muhammad tratou de se promover | Foto: Getty Imagens

Quinto colocado no ranking dos meio-médios do UFC, Belal Muhammad vive ótima fase no evento.

O lutador está invicto há sete lutas, onde acumula seis vitórias e um combate sem resultado, e impressionou com uma grande atuação diante de Stephen Thompson, no último dia 18, quando venceu por decisão unânime após dominá-lo por três rounds.

Em entrevista ao "TMZ Sports", Muhammad tratou de se promover e mandar um recado a Dana White.

" Dana, eu sei que você está assistindo isso, você tem quatro semanas de folga pra pensar nisso. Quando você realmente pensar no assunto, não tem muitos caras aqui se promovendo como eu. Sou um cara que sabe falar, sou um cara que sabe lutar, sou um cara que pode lutar com os melhores dos melhores, estar com os melhores do melhores, e falar com os melhores dos melhores. Eu sou o cara que tem tudo " Belal Muhammad, lutador

O lutador ressaltou que sabe promover bem suas lutas e que o Ultimate está dando destaque aos lutadores errados no evento.

"Vocês estão tentando promover os caras errados. Leon (Edwards) não disse nada espirituoso ou legal nos últimos 10 anos. Sempre que ele abre a boca, alguma coisa estúpida sai. Eu sou o cara que você precisa começar a promover", finalizou.

Ge*

Leia mais:

José Aldo luta contra Rob Font

Mateus Kokama luta no "The Best Fight Combat"