CBF doa 20 toneladas de alimentos para famílias na Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está doando 20 toneladas de alimentos às famílias atingidas pelas chuvas no Estado da Bahia.

Os mantimentos começam a chegar aos desabrigados nesta quinta-feira (30) e serão distribuídos em cinco bases de atendimento, sendo quatro delas indicadas pelo Governo do Estado e uma pela prefeitura de Vitória da Conquista.

O Presidente em Exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o jogador do Barcelona e da Seleção Brasileira, Daniel Alves, embaixador da iniciativa, estão comandando as articulações junto aos órgãos governamentais baianos para que a distribuição das cestas ocorra o mais rápido possível.

O Estado da Bahia conta com 132 municípios em estado de emergência e mais de 600 mil pessoas foram atingidas pelas fortes chuvas das últimas semanas.

“Temos acompanhado o sofrimento dessas pessoas e buscamos contribuir para amenizar esta situação de emergência pela qual passa o povo baiano. Junto com o Dani Alves, com o Governo do Estado e a Prefeitura de Vitória da Conquista estamos articulando para que essa ajuda chegue o mais breve. Fica nossa torcida para que todos possam voltar para suas casas e reconstruir suas vidas”, destacou Ednaldo Rodrigues, que é baiano e por 18 anos presidiu a Federação Bahiana de Futebol.

" Estamos tentando levar um pouco de dignidade e de esperança para que essas pessoas possam reconstruir suas histórias. Sei que é um momento complicado, mas sei que juntos nós podemos acelerar esse processo de reconstrução da vida dessas pessoas. Então estamos aqui, em nome de todos atletas e de todas as pessoas que fazem parte da CBF e que têm essa preocupação com o próximo, dando essa contribuição. Espero que com essa atitude possamos conectar outras pessoas nesse momento difícil " Daniel Alves, jogador





A distribuição dos alimentos será feita por meio das bases estabelecidas nos municípios de Itabuna, Itapetinga, Ilhéus, Santa Inês e Vitória da Conquista. A empresa de comercialização de alimentos Dular será responsável por organizar as cestas básicas e encaminhar a cada um dos pontos.

