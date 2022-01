2022 é ano de Copa no Catar e amazonenses sonham com o Hexa

A Copa de 2022 no Catar é um dos momentos esportivos mais esperados pelos brasileiros | Foto: Arquivo pessoal

Manaus (AM) - Bandeiras verde e amarelo, ruas pintadas, mascotes desenhados e bandeirolas que enfeitam o céu são lembranças de um período de Copa do Mundo. A cidade de Manaus já foi destaque nacional quando o assunto é decoração em jogos da Seleção Brasileira.

O ano de 2022 chega com expectativas para a Copa do Mundo de 2022 , que acontece no Catar. As apostas e expectativas dos brasileiros para que a Seleção Brasileira leve a taça, estão altíssimas.

A Copa do Mundo não é um evento qualquer para os brasileiros. É o evento mais esperado a cada 4 anos.

O chefe de cozinha e embaixador do "Movimento Verde e Amarelo do Amazonas (MVA)", Alexandre Sheleleu, de 39 anos, está com grandes expectativas para que a Copa do Mundo chegue e que o Brasil conquiste o sonhado Hexa.

"Criamos boas expectativas sempre para esse momento. Acreditamos que sempre faremos uma boa Copa, apesar de anos na fila,, não é? Mas, como torcedor, o lema é sempre acreditar!", declara em tom de alegria.

O servidor público Marcus Vinicius Pessoa da Silva, de 23 anos, é um grande entusiasta quando o assunto é Copa do Mundo e relembra que essa poderá ser a última chance de grandes nomes do futebol - Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo - de conquistarem um título de copa. E faz uma aposta que esta será a melhor do século.

Atuação da Seleção Brasileira no Catar

Com 80% de aproveitamento nas Eliminatórias, o time, comandado por Tite, já desperta uma esperança de que a taça virá | Foto: Divulgação

A Seleção Brasileira é uma das melhores do mundo. Comandada atualmente pelo técnico Tite , a seleção está com uma grande organização tática e o espirito de competitividade maior do que nunca. Com 80% de aproveitamento nas Eliminatórias, o time já desperta uma esperança de que a taça virá.

Marcus revela que confia no trabalho de Tite e acredita que a Canarinho não se deixará ser ultrapassada por nenhuma outra seleção e que a realidade do Hexa, está mais próxima do que nunca.

"Nós podemos sim, conquistar o hexa", aponta Marcus.

O servidor público ainda aposta na experiência de alguns jogadores e na união de novos talentosos nomes, que podem colaborar para que a Seleção encontre um caminho para chegar até a final do mundial.

"Acho que com a experiência de jogadores como Neymar , Casemiro, Thiago Silva e Alisson juntada com a ousadia dos garotos Vini Jr, Anthony e Raphinha pode ser que a seleção encontre um caminho em busca do título", ressalta.

Para Alexandre, a Seleção Brasileira não está vivendo uma das melhores fases, mas acredita que o time está em constante evolução e que com muito treinamento, pode chegar afinado para a Copa do Mundo.

O chefe de cozinha ainda ressalta que a luta da Seleção Brasileira pelo título não é de hoje e tudo isso, cria uma espécie de "casca". Além disso, a camisa pesa na hora da decisão.

" A gente acredita na mística da amarelinha, nos nossos jogadores e que a camisa pesa, e muito, nesses momentos. Já tem um tempo que esse grupo vem calejando, criando casca, e tem tudo para ser a Copa do Neymar. E vai ser! " Alexandre Sheleleu, Chefe de cozinha

Energia única

Os amazonenses estão ansiosos para a chegada da Copa em 2022 | Foto: Divulgação

A energia que a Copa do Mundo traz é única. O tudo no clima muda e traz uma emoção que só é sentida e compartilhada de quatro em quatro anos.

Alexandre destaca que a energia desse momento é a melhor parte da Copa. É onde todos - não importando a idade, crenças, religião ou ideais políticos - se unem por uma só causa: torcer pelo seu país.

" Na Copa é onde o rico, pobre, novo, velho, mulheres e crianças se unem por um momento para acompanhar uma partida de futebol. Ali tem sorrisos, abraços, choros e às vezes decepções. Parece que é um período em que não temos problemas " Alexandre Sheleleu, Chefe de cozinha

Marcus na última Copa do Mundo com a esposa | Foto: Arquivo pessoal

Já para Marcus Vinicius, a melhor parte da copa é a emoção da fase do mata-a-mata, é onde fica naquela iminência de que tudo pode acontecer, e uma jogada errada por fazer com que o Brasil perca a sua chance.

Assistindo a Copa do Mundo

As reuniões e os encontros que a Copa proporcionam também são momento que podem ser destacados.

Marcus declara que vai reunir a família e os amigos, em casa, para torcerem pelo Brasil. Ele ainda destaca que é o momento em que todos deixam os seus ideias de lado e optam por se unirem por um só objetivo.

"Geralmente, eu convido os amigos pra minha casa junto com a família, e por ser um momento marcante e único, todos deixam seus times e suas diferenças pra torcer pela seleção".

O chefe de cozinha tem planos de assistir aos jogos no Catar | Foto: Arquivo pessoal

Mas além de torcer em casa, será que teremos amazonenses no Catar? Isso pode ser uma possibilidade para Alexandre. Ele que faz parte do MVA, que tem o objetivo de levar o maior número de torcedores pro Catar, pode ter a oportunidade de viver esse momento único ao vivo.

"Tenho planos, mas ainda vendo as possibilidades, grana, pandemia", conta. Mas caso aconteça de não ir, ele revela que isso não o deixará desanimado e que vai assistir com a galera e reunir o maior número de pessoas. "É sempre bom assistir e aproveitar, fazer aquela festa, aquela bagunça".

Manaus de verde e amarelo

As ruas viviam a magia dos enfeites verde e amarelo | Foto: Arquivo/Em Tempo

Não são só os torcedores que vestem a camisa da Seleção e ficam prontos para a Copa. As ruas de Manaus também são preparadas pelos manauaras , e algumas delas, viram até ponto turístico. Esse é o caso da rua 3, do bairro Alvorada, que em época de Copa decora a rua inteira para o momento.

Os moradores começam a decorar três meses antes e dedicam horas do seu tempo livre para que a rua fique a caráter para o grande momento.

Na última Copa do Mundo, a Prefeitura de Manaus fez, inclusive, o edital “Ruas da Copa” selecionou até dez ruas ornamentadas e decoradas para os jogos da Copa de 2018.

A ação movimentou e incentivou os moradores a abusarem da criatividade e entregarem ruas que foram vistas não só pelos manauaras, mas pelo mundo todo.

