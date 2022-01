Manaus FC anuncia contratação de atacante Toninho para 2022

Toninho é um jogador de frente, sabe jogar bem de fora da área | Foto: Reprodução

O Manaus Futebol Clube anunciou seu 13⁰ reforço para a temporada de 2022. O Gavião do Norte será a nova casa do atacante Toninho, de 21 anos, vindo por empréstimo do São Bernardo-SP.

Toninho possui formação nas categorias de base do Santos-SP, atuando pelas equipes sub-19 e sub-20 do Peixe Santista.

O centroavante também possui passagens por clubes como o Botafogo-SP e Paulista-SP. Recentemente, pelo São Bernardo, Toninho sagrou-se campeão da Série A2 do Campeonato Paulista e conquistou o acesso com o clube.

" Estou feliz e honrado por agora fazer parte desta equipe. Que 2022 seja um ano de conquistas e possamos alcançar os objetivos dos clube " Toninho, jogador

Após a chegada deste novo reforço ofensivo no Esmeraldino, o gerente de futebol, Fausto Momente comentou sobre a vinda de Toninho para o Gavião do Norte.

"Toninho é um atacante canhoto e com mobilidade, além de possuir técnica e força. Foi campeão este ano no São Bernardo. É um atleta jovem e com potencial, e que pode somar com o clube em seus objetivos para 2022", disse Momente.

"Toninho é um jogador de frente, sabe jogar bem de fora da área. Possui força no jogo aéreo e ofensivo, seja finalizando ou criando oportunidades de gol. Teve uma boa passagem no São Bernardo, e é um garoto que pode nos ajudar bastante na próxima temporada", comentou o professor Piza.

Mais reforços

Além de Toninho, o clube já fechou com Claudinho e Paulo Sérgio nas últimas semanas.

Vindo da Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Claudinho possui boa parte da carreira feita no sul do país. Iniciando sua trajetória no Avenida-RS, Claudinho também anotou passagens por clubes como o Juventude-RS, Ypiranga-RS, São José-RS, e nas últimas duas temporadas, defendeu as cores do Brusque, atuando em 44 jogos.

Claudinho possui três acessos em sua carreira, sendo eles pelo Juventude-RS em 2013, Ypiranga-RS em 2015 e o Brusque-SC em 2020. O atleta falou sobre suas expectativas junto ao Manaus para 2022.

Já Paulo Sérgio, Natural de São Luis-MA, Paulo foi formado nas categorias de base do Internacional (RS). Além do clube gaúcho, Paulo Sérgio acumula passagens por equipes como o América-RN, Criciúma-SC, Remo-PA, e nas últimas nove temporadas, esteve no Sampaio Corrêa-MA. Na temporada de 2021, Paulo atuou em 19 jogos, entre a Série B, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Maranhense.

Ao longo de sua carreira, o zagueiro conquistou três acessos à Série B, ambos pelo Sampaio Corrêa, em 2013, 2017 e 2019, e um acesso à Série A, em 2012 pelo Criciúma. Além disso, Paulo foi quatro vezes o campeão maranhense, campeão da Copa União do Maranhão, campeão maranhense 2⁰ divisão e campeão gaúcho sub-20.

