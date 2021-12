Penarol define ex-goleiro Pablo Camilo como novo gerente de futebol

| Foto: Evandro Seixas

Manaus (AM) - Após a passagem pelo Atlético Rio Negro Clube, como gerente de futebol no Campeonato Amazonense da Série B deste ano, Pablo Camilo, aceitou o convite da diretoria do Penarol, e vai exercer a mesma função na temporada do próximo ano na elite do futebol amazonense.

O ex- goleiro, que iniciou no São Paulo FC, pendurou as chuteiras em 2018, mas passou pelo Fast Clube, Princesa do Solimões, Nacional e Rio Negro.

Com 23 anos de carreira dentro de campo, e com passagem por vários clubes do futebol brasileiro, além de ter jogador na França, Pablo acredita que toda sua experiência será importante para seu novo desafio no Leão da Velha Serpa.



"Acho que essa função como ex-atleta é muito importante, porque estava no dia a dia com os jogadores e a comissão técnica, sendo um elo de ligação. Isso é fundamental, pois a comissão precisa sempre estar em sintonia para poder acontecer o trabalho no cotidiano. Estou nesse meio de intercâmbio, ou seja, entre um e outro para solucionar todas as dificuldades e qualquer problema que possa atrapalhar o elenco e o planejamento", comentou ao Sports Manaus.

Ciente de que o Penarol vem contratando jogadores para o Amazonense da Série A, que contará com 12 equipes, sendo que quatro serão rebaixadas, o novo dirigente afirmou que o planejamento foi esboçado para uma interação entre todos do Leão da Velha Serpa.

"Sim, realmente o Penarol vem contratando alguns atletas, onde meu trabalho com a comissão técnica e o técnico Maurílio Silva é dar todo suporte no dia a dia, bem como a logística. Nesse sentido, pode haver tranquilidade dentro de campo para um boa campanha no estadual", disse ele que trabalhou como diretor de futebol no Amazonas FC.

