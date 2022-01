Nacional FC desembarca em Manaus e apresenta novos reforços

O técnico Gilmar Popoca chegou diretamente do Rio de Janeiro, ao lado dos preparadores Adriano Lancetta e Nielsen Elias. | Foto: Divulgação / Nacional FC

MANAUS (AM) - Jogadores e membros da comissão técnica do Nacional FC chegaram neste domingo (2) ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, para a apresentação aos torcedores na cerimônia que acontece às 15h da segunda-feira (3), no Centro de Treinamento do clube.



O técnico Gilmar Popoca chegou diretamente do Rio de Janeiro, ao lado dos preparadores Adriano Lancetta e Nielsen Elias.

Entre os atletas já anunciados que também desembarcaram em Manaus neste domingo (2) estão os goleiros William Neguet, ex-Portuguesa (RJ); e Moisés (ex-Sampaio Corêa-MA); o zagueiro Thiago Spice; o meia Caíque (ex-Athlético Paranaense); o volante César Sampaio; o lateral Matheus Padilha (Sergipe-SE); o ex-Santos, Palmeiras e Atlético Mineiro, Matheus Nolasco; o ex-River-PI e Atlético Goianiense, Carlos Henrique; o zagueiro Odair Lucas, o atacante Lucas Lopeu; o lateral-esquerdo Digão; o atacante Pedro Augusto; o atacante Matheus Dias; o atacante Erison (ex-Bahia e Fortaleza); o meia Júnior (ex-Vitória-BA); o zagueiro Gonçalves (ex-Sampaio Corrêa, Vasco e Cruzeiro); o volante Wallace Rato; e o lateral Jô, ex-Juazeirense-BA.

Além deles, chegaram ainda Yuri Melo, direto de Recife, e Erivaldo, de Maceió. Além do elenco já anunciado, outros jogadores devem ser apresentados, segundo o gerente de futebol Luciano Mancha. A apresentação será restrita a 50 torcedores, todos com comprovação de vacinação completa contra a Covid-19, além do uso de máscara, e terá transmissão ao vivo na página oficial do Nacional-AM nas redes sociais.

*Com informações da assessoria

