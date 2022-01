Messi e mais 3 jogadores do PSG testam positivo para Covid

Os quatro jogadores já estão em isolamento social e passarão por todo o protocolo de saúde recomendado | Foto: Reprodução

O PSG confirmou no último domingo (2), que quatro jogadores de seu elenco testaram positivo para Covid-19, e Messi está entre eles.

Além de Lionel, os infectados são o lateral Juan Bernat, o goleiro Sergio Rico e o meia Nathan Bitumazala.

Os quatro jogadores já estão em isolamento social e passarão por todo o protocolo de saúde recomendado. O PSG irá enfrentar o Vannes, da terceira divisão, nesta segunda-feira (3), pela segunda rodada da Copa da França, e não poderá contar com esses nomes.

Outra informação interessante confirmada no mesmo dia pelo PSG, foi a que Neymar, fora de atividade devido à uma lesão no tornozelo, deve voltar aos treinamentos dentro de três semanas. A expectativa pela volta do craque brasileiro é alta pela torcida do clube e de seu país.

DJ é acusado de infectar Messi

Internautas acusam o DJ argentino Fer Palácio pela infecção do jogador com o vírus. O artista tem recebido ameaças em suas redes sociais, pois tocou nas festas de final de ano da família de Lionel.

"Me mandaram um monte de mensagens, virei 'trending topic' no Twitter porque Messi testou positivo para covid-19. Dizem que eu o contagiei, chegaram a me chamar de assassino, um monte de mensagens raivosas" Comentou o DJ.

Fer Palacio fez questão de se defender e provar que não foi o culpado pelo diagnóstico do craque: "Não tenho Covid e aqui mostro. Não contaminei Messi", encerrou o DJ, após publicar seu teste negativo para a doença.

Leia mais:

Manaus começa a aplicar quarta dose de Vacina contra Covid-19

Barcelona vive surto de Covid-19