Abel Ferreira lança livro sobre bastidores do Palmeiras

“Cabeça fria, coração quente”. A frase eternizada pelo técnico Abel Ferreira ao longo de sua passagem vitoriosa pelo Palmeiras é também o título do primeiro livro lançado pelo treinador, com pré-venda disponível desde 1º de janeiro na Palmeiras Store .

A publicação reúne bastidores do trabalho do português e sua comissão técnica ao longo das temporadas de 2020 e 2021 no futebol brasileiro, com segredos, reflexões e métodos revelados em primeira pessoa.

O livro é um relato coletivo de Abel Ferreira e seus assistentes Carlos Martinho, João Martins, Tiago Costa e Vitor Castanheira, que o acompanham no trabalho diário no Verdão desde a chegada ao clube, em novembro de 2020.

O livro já está disponível para compra | Foto: Reprodução





A publicação será mais um lançamento da Garoa Livros, com apoio da Sociedade Esportiva Palmeiras, e o preço de lançamento é de R$ 74,90 – a receita de royalties do treinador será doada a instituições de caridade escolhidas por ele e pelo clube.

Abel e comissão técnica relatam em três partes detalhes de suas vivências e aprendizados no Palmeiras. Além disso, fazem considerações sobre o futebol brasileiro e revelam um registro fotográfico que inclui imagens inéditas de bastidores. O treinador divide ainda análises táticas e segredos da preparação para jogos importantes da equipe nas duas últimas temporadas.

