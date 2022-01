Manaus FC inicia temporada de 2022 oficialmente

Na segunda-feira, ocorrerá a chegada dos atletas, e pela tarde, começarão os exames iniciais | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus (AM)- A pré-temporada do Gavião Real está prestes a começar. Nesta segunda-feira (3), o Manaus Futebol Clube inicia oficialmente sua temporada de 2022, com a chegada da comissão técnica e o plantel de atletas, e embarca para Nova Olinda, onde fará sua preparação técnica, tática e física.

Com a estreia no Barezão marcada para o dia 26 de janeiro, contra o Fast Clube, o treinador Evaristo Piza comentou sobre este início de preparação em Nova Olinda.

A equipe visa também o Campeonato Amazonense, a Copa do Brasil, Copa Verde e claro, a Série C do Campeonato Brasileiro.

" É importante você iniciar um projeto. Quando cheguei, estávamos na virada de um turno na Série C. Agora iniciando o ano, temos o dia a dia para inserir uma filosofia de trabalho, uma ideia de jogo, conhecer os jogadores, que formam um grupo novo para as competições que vamos disputar. Nessas duas semanas iniciais vamos focar na primeira competição do ano, o Barezão. Faremos nosso melhor para ganhar em conteúdo, ganhar em parte física, técnica e tática. O Manaus entra para buscar o título, e para isso, os atletas precisam estar imbuídos nisso, afinal não será uma competição simples, temos que levar todos os jogos com o mesmo nível de concentração, o mesmo perfil e a mesma busca, e com todo o respeito pelos adversários, buscar o título da competição " Evaristo Piza, treinador

Na segunda-feira, ocorrerá a chegada dos atletas, e pela tarde, começarão os exames iniciais. Estes exames serão realizados até quarta-feira (5), divididos entre testes sanguíneos, cardiológicos, além de exames ortopédicos, físicos e isocinético.

Detalhando e explicando um pouco mais sobre estes exames iniciais, a fisioterapeuta do Manaus FC, Régia Oliveira, comentou sobre como ocorre a preparação para a pré-temporada ter início.

"No início da pré-temporada, o primeiro contato do atleta no clube é passar por avaliações médicas e fisioterapeuticas, além de exames, e se algo for detectado, poderemos agir e prevenir. Estes exames são muito importantes para ver comos os atletas irão chegar, para que no final da pré-temporada todos estejam prontos para os campeonatos que virão", explicou Régia.

Conforme anunciado anteriormente pelo Esmeraldino, a pré-temporada será realizada em Nova Olinda, interior do Amazonas. O Gavião terá seu primeiro treino no município nesta sexta-feira (07).

Além do Fast Clube, ainda em janeiro, o Gavião do Norte enfrenta o São Raimundo no dia 29, na Arena da Amazônia.

