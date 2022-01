Manauara EC anuncia contratação de volante Filipe Werley

Bicampeão Candango pelo Gama em 2019 e 2020, Filipe Werley Araújo de Sales, terá sua primeira oportunidade no futebol amazonense | Foto: Acervo pessoal

Manaus (AM)- O Manauara Esporte Clube anunciou nesta segunda-feira (3), Filipe Werley, ex- Brasília, para disputar o Campeonato Amazonense 2022. O volante é o décimo atleta a integrar o elenco do Robô da Amazônia.

Bicampeão Candango pelo Gama em 2019 e 2020, Filipe Werley Araújo de Sales, terá sua primeira oportunidade no futebol amazonense. Aos 26 anos, o volante foi três vezes vice-campeão da segunda divisão do Campeonato Brasiliense com o Samambaia, Ceilandense e Brasília em 2017, 2019 e 2021, respectivamente.

" Sei que a competição exige uma alta performance, pois tem vários times de tradição. Quando me apresentaram o projeto do Manauara, fiquei empolgado e bastante confiante que iremos fazer um excelente trabalho. O caminho não será fácil, mas com pés no chão e muito empenho, iremos fazer grandes feitos " Filipe Werley, jogador

Nascido em Gama-DF, o volante firmou sua carreira no futebol de sua terra, com atuações pelo Cruzeiro-DF, Bolamense-DF, Santa Maria-DF, Samambaia-DF, Gama-DF, Ceilandense-DF, Brasília-DF, além de passagem pelo América de Morrinhos-GO e o Sparta-TO.

O Manauara EC segue trabalhando para montar um plantel competitivo. Até o momento, são dez atletas contratados: o goleiro Eugênio; os zagueiros Jorge Mendonça e Guilherme Moller; os volantes Tiago Amazonense, Kamdem e Filipe; os laterais Matheus e Marcílio e os atacantes Douglas e Buba.

