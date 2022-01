Manaus FC apresenta elenco oficial nesta quarta (5)

A apresentação oficial do Gavião do Norte contará com a presença da diretoria Esmeraldina | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus (AM)- Com a pré-temporada já em andamento, o Manaus FC está realizando seus últimos ajustes antes de embarcar para Nova Olinda.

Nesta quarta-feira (5), o Gavião Real fará a apresentação oficial de seu elenco para 2022, às 19h, no Novotel.

A apresentação oficial do Gavião do Norte contará com a presença da diretoria Esmeraldina, a comissão técnica e claro, o plantel de atletas de 2022.

O clube receberá os profissionais da imprensa, e estará a disposição para responder perguntas sobre a pré-temporada e metas para a temporada que se inicia.

A viagem do Manaus para Nova Olinda ocorrerá na sexta-feira, onde o clube passará por duas semanas de preparação visando a estreia diante do Fast Clube, na primeira rodada do Barezão 2022.

Elenco Manaus FC 2022

Goleiros: Reynaldo, Mathias e Pedro.

Zagueiros: Jefferson, Gutierrez, Paulo Sérgio e Claudinho.

Laterais: Rafael e Felipe Cordeiro.

Volantes: Márcio Passos, Gilson, Lucas Paranhos e Rogério.

Meias: Junior Palmares.

Atacantes: Rafael Ibiapino, Vitinho, Jack Chan e Silvano.

Centroavantes: Alvinho e Toninho.

