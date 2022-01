Flamengo encaminha contratação definitiva de Thiago Maia

O jogador chegou ao Flamengo em 2020 | Foto: Lance

O futuro de Thiago Maia deve ser na Gávea. Isso porque a diretoria do Flamengo tem conversas avançadas com o Lille, da França, para que o volante permaneça no clube carioca. A informação foi dada primeiramente pelo jornal O Dia.

Nesse sentido, o volante deve assinar contrato válido com o Flamengo pelos próximos quatro anos. Além disso, existe um acordo entre as partes para que o Rubro-Negro pague 4 milhões de euros, o que dá quase R$ 25,5 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos de Thiago Maia.

O jogador chegou ao Flamengo em 2020 e, apesar de problemas com lesões, foi importante para a equipe dentro de campo quando saudável.

Na última temporada, o jogador, que pode atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante, participou de 31 jogos e marcou dois gols.

