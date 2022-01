Fifa divulga nome dos atletas que concorrem ao Prêmio Puskas

O Prêmio Puskás da FIFA — criado em 2009 para homenagear Ferenc Puskás, capitão e ídolo da seleção húngara dos anos cinquenta — é entregue ao jogador ou à jogadora que marcar o gol mais bonito do ano | Foto: Reprodução

A Fifa divulgou o nome dos jogadores que irão concorrer ao Prêmio Puskas em relação ao gol mais bonito da temporada.

O evento da Fifa que irá premiar um dos três atacantes pelos golaços marcados em 2021 será realizado no próximo dia 17 de janeiro, em Zurique, na Suíça.

Patrik Schick, com um golaço na Eurocopa pela República Tcheca, Taremi, com um tento de bicicleta na Champions League, e Lamela, que anotou um lindo gol no clássico entre Tottenham e Arsenal, disputam o troféu.

O atacante do Bayer Leverkusen anotou um golaço pela República Tcheca na estreia da Eurocopa. Na ocasião, a seleção dele derrotou a Escócia por 2 a 0.







Taremi, centroavante do Porto, também anotou um golaço contra a Juventus, em Turim, pelas quartas de final da Champions League. O iraniano recebeu o cruzamento e emendou linda bibicleta para marcar.

Já Erik Lamela foi responsável por um raro gol de letra no clássico de Londres contra o Arsenal após bela jogada coletiva da equipe dos Spurs. Embora o argentino tenha feito um golaço, os Gunners venceram o duelo por 2 a 1.

Son, atacante do Tottenham, é o atual vencedor do Prêmio Puskas. Nos próximos dias, a entidade máxima do futebol também irá divulgar os atletas que irão concorrer ao The Best, prêmio entregue ao melhor jogador da temporada.

