Manauara fecha com meio-campista Daniel Felipe

Manaus (AM)- O Manauara Esporte Clube fecha nesta quarta-feira (5), com Daniel Felipe, ex-Tupynambas(MG), para disputar o Campeonato Amazonense 2022. O meia é o 11° atleta a integrar o elenco do Robô da Amazônia.

Natural de Juiz de Fora (MG), Daniel Felipe, de 22 anos, defendeu a camisa de time de Minas Gerais, como o América, Tupi e Tupynambas, além de ter atuado também no Anápolis (GO).

O meio-campista é mais um estreante no futebol nortista, uma grande oportunidade para desempenhar o seu futebol, segundo o atleta.

" Uma oportunidade que agarro com toda raça e dedicação. Espero conseguir desempenhar meu melhor futebol e contribuir para conseguirmos os nossos objetivos. Procuro sempre ajudar meus companheiros e assim nos tornamos uma equipe unida, com o mesmo foco " Daniel Felipe, jogador

O Manauara EC segue trabalhando para montar um plantel competitivo. Até o momento, são onze atletas contratados: o goleiro Eugênio; os zagueiros Jorge Mendonça e Guilherme Moller; os volantes Tiago Amazonense, Kamdem e Filipe; os laterais Matheus e Marcílio, o meia Daniel e os atacantes Douglas e Buba.

