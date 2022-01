Fluminense contrata Nathan e Vasco anuncia chegada de Raniel e Vitinho

O empréstimo é por um ano | Foto: Mailson Santana- Fluminense

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (4) a contratação do meio-campista Nathan. O jogador de 25 anos, que defendeu o Atlético-MG na última temporada, assinou contrato de empréstimo por um ano com opção de compra.

“Estou muito feliz de chegar ao Fluminense. O acerto foi incrível e eu agradeço à oportunidade de poder vestir essa camisa. Se Deus quiser, com muita batalha e luta, esse será um ano muito vitorioso. A expectativa é a melhor possível, de lutar por títulos. Quando se veste uma camisa desse tamanho, de um clube dessa grandeza, não tem como pensar em outra coisa”, declarou o Nathan, que usará a camisa de número 13 na equipe das Laranjeiras.

Reforços para o Vasco

Outra equipe a divulgar o acerto com reforços nesta terça foi o Vasco. O Cruzmaltino, que tem a luta pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro como principal objetivo, anunciou o atacante Raniel e o meio-campo Vitinho.

Raniel, que tem 25 anos, estava no Santos e chega com contrato de empréstimo até o final da temporada. O mesmo tipo de vínculo foi firmado com Vitinho, de 22 anos e que estava no Corinthians.

