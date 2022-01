Sorteio define primeiros confrontos da Copa Intelbras

Além da definição dos primeiros confrontos, o sorteio do dia 17 de janeiro também definirá os mandos de campo da Segunda Fase do torneio | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O torneio mais democrático do país já está no horizonte dos clubes brasileiros novamente! Nesta quarta-feira (5), a Diretoria de Competições da CBF anunciou a data do sorteio que definirá os confrontos da Primeira Fase da Copa Intelbras do Brasil 2022. A cerimônia, que contará com transmissão da CBF TV, será realizada no dia 17 de janeiro, às 15h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.



Na Primeira Fase, 80 clubes se enfrentam em jogos únicos e eliminatórios, com o mando de campo de cada partida pertencendo à equipe pior posicionada no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Além da definição dos primeiros confrontos, o sorteio do dia 17 de janeiro também definirá os mandos de campo da Segunda Fase do torneio – também disputada em duelos únicos.

A partir da Terceira Fase, o modelo de disputa passa a ser com partidas de ida e volta. Na mesma fase, adentram ao torneio 12 clubes: equipes classificadas para a CONMEBOL Libertadores 2022, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série B, além de clubes complementares oriundos da Série A, caso seja necessário para completar 12 vagas.

