“Isolado”, Djokovic, do tênis, agradece apoio de fãs nas redes sociais

Interrogado por cerca de oito horas, o tenista acabou retido e está em um hotel | Foto: Matthew Stockman

Do hotel que está em isolamento após ser retido por não se vacinar contra a Covid na Austrália, o tenista Novak Djokovic postou uma mensagem nas redes sociais agradecendo o apoio dos fãs.

No Instagram, o número um no ranking mundial postou um story onde agradece o carinho e apoio dos fãs ao redor do mundo.

“Obrigado às pessoas ao redor do mundo por seu apoio contínuo. Eu posso sentir isso e isso é muito apreciado”, disse o tenista.





Entenda o caso

Autoridades australianas identificaram um problema no passaporte de Djokovic e negaram sua entrada no país. O tenista tentava disputar o Austrália Open.

Djokovic não teria conseguido fornecer evidências sobre a isenção que lhe permitiria atuar no torneio sem o imunizante, mesmo após horas de interrogatório pelas autoridades competentes.

Interrogado por cerca de oito horas, o tenista acabou retido e está em um hotel com outros tenistas em situação semelhante.

