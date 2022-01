Cássio renova com Corinthians e será o goleiro com mais jogos no time

O ídolo do Timão buscará mais uma taça, para se igualar a Marcelinho Carioca como o maior campeão no clube | Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira (6), o clube anunciou a renovação do contrato do goleiro Cássio até dezembro de 2024. Isso significa que Cássio se tornará o goleiro com mais jogos com a camisa corintiana.

O ídolo do Timão buscará mais uma taça, para se igualar a Marcelinho Carioca como o maior campeão no clube. O meia-atacante ergueu dez troféus, e o camisa 12 soma nove.

"Cássio fica no Corinthians até o fim de 2024!", anunciou o clube, que já tinha acordo encaminhado com o goleiro desde a reta final de 2021. Com a renovação, ele completará 13 temporadas no Parque São Jorge.

No Corinthians desde 2012, quando foi destaque nas campanhas dos títulos da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes (foi eleito o melhor da final contra o Chelsea, vencida por 1 a 0), Cássio entrou em campo 564 vezes. Com mais 38 aparições, ele se igualará a Ronaldo Giovanelli, que disputou 602 partidas.

Caso não sofra lesões graves ou perca a posição – algo pouco provável, tamanha a idolatria que os companheiros e a torcida têm por ele –, Cássio será o goleiro recordista já nesta temporada, sua 11ª primeira debaixo das traves corintianas. Atualmente, ele está na sexta posição entre os atletas que mais defenderam o clube, ainda muito distante de ameaçar o reinado de Wladimir, com 806 partidas.

" Fico lisonjeado com tudo o que está acontecendo, mas prefiro viver o dia a dia, me dedicar ao máximo. Posso até passar o Ronaldo em jogos, títulos, mas, para mim, ele vai ser sempre o maior goleiro da história do Corinthians " Cássio, goleiro

Cássio tem tudo para fechar 2022 na segunda colocação entre os que mais vestiram a camisa do Corinthians, ultrapassando Biro-Biro (590), Zé Maria (598), Ronaldo (602) e Luizinho (606). Caso conquiste um título, após dois anos de jejum, ele também igualará o feito de Marcelinho Carioca, dono de dez taças no clube.

Para voltar a ser decisivo, Cássio passou boa parte das férias fazendo treinos particulares em Balneário Camboriú. Ele contratou um amigo para auxiliá-lo em sua preparação física e técnica. A reapresentação corintiana ocorre na segunda-feira (10), e o ídolo quer voltar em forma, diferentemente do que se deu em outros anos.

