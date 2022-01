AM recebe Planos de Trabalhos para projeto “Mais Esporte no Interior"

A análise dos planos de trabalhos e documentos entregues pelos municípios será realizada nos dias 24 de janeiro a 7 de fevereiro | Foto: Divulgação/Faar

Manaus (AM)- Após prorrogar a data de inscrição para os municípios participarem do “Mais Esporte no Interior”, que prevê um investimento de R$ 3 milhões no esporte de base, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), recebeu o interesse de prefeituras em participar do Chamamento Público, que viabiliza aos envolvidos investir R$ 50 mil na prática esportiva de sua cidade.

" O Governo com um olhar sensível, disponibilizou para os 62 municípios do Amazonas, o valor de R$ 50 mil para o investimento do esporte de base. Atendendo a um pedido das prefeituras, nós prorrogamos por mais 25 dias esse Chamamento Público para que todos possam ter a oportunidade de desenvolver o trabalho esportivo em seus respectivos municípios " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar,

Dentre as prefeituras que apresentaram o Plano de Trabalho que abrangem práticas desportivas formais e não formais, está o município de Tonantins. Coordenador do setor da juventude e do projeto “Geração do Bem”, Isaac Freitas agradeceu ao Governo pela oportunidade.

As demais cidades que queiram apresentar seu projeto terão até 21 de janeiro, data em que encerrará o prazo de inscrições para os municípios terem a oportunidade de fazerem parte do Edital.

A análise dos planos de trabalhos e documentos entregues pelos municípios será realizada nos dias 24 de janeiro a 7 de fevereiro, com a divulgação dos credenciamentos no dia 8 de fevereiro.

O prazo para a interposição de recursos será de 14 a 16 de fevereiro, em caso de algum dos entes municipais sentirem a necessidade de recorrer da decisão dos credenciamentos do dia 8 de fevereiro.

Em 18 de fevereiro será a publicação do resultado com a convocação para a apresentação de documentos, entre os dias 21 de fevereiro e 4 de março.

Leia mais:

Estádios de Manaus são revitalizados para jogos em 2022

RespirAr realiza reunião de balanço na Arena da Amazônia