Paulo Sousa, novo técnico do Flamengo, chega ao RJ

Paulo Sousa, novo técnico do Flamengo, já está no Rio de Janeiro. O português desembarcou na Cidade Maravilhosa por volta de 6h30 desta sexta-feira (7) e foi recebido por dirigentes do Rubro-negro.

Em entrevista à FlaTV, Sousa se mostrou entusiasmado pela oportunidade e mostrou carinho pelo novo clube que comandará.

" Muito contente, muito feliz. Desde Portugal já senti o carinho. Durante a viagem, após a viagem… Estou entusiasmado. Não consegui completar o livro que ganhei. Vi muitos jogos da última temporada, não só do Flamengo mas dos nossos adversários. Dentro da carreira de um técnico, estas possibilidades não acontecem muitas vezes. Fui sempre vivendo o Flamengo, mesmo quando era jogador. Quanto se tem a chance de representar um clube desta grandeza, fico muito contente de estar neste projeto. Fiz uma análise do elenco. A qualidade individual não é sinônimo de vitórias, e temos que trabalhar mais do que os outros para que a qualidade sobressaia. Na segunda, os jogadores precisam já ter tudo muito bem planejado " Paulo Sousa, técnico do Flamengo

Com Covid, um dos auxiliares de Sousa não embarcou e deve chegar no Rio nos próximos dias. Paulo Sousa chega para a vaga de Renato Gaúcho, demitido após a derrota na final da Libertadores para o Palmeiras, no final de novembro de 2021.

