Aston Villa anuncia contratação de Philippe Coutinho

O jogador revelado no Vasco da Gama chega com a aprovação do técnico Steven Gerrard | Foto: LANCE

Aston Villa e Barcelona anunciaram nesta sexta-feira (7) que chegaram a um acordo pelo empréstimo do brasileiro Philippe Coutinho.

O meia-atacante de 29 anos ficará na equipe inglesa até junho, no final da atual temporada, mas o time de Birmingham terá a opção de compra. O valor não foi revelado.

Philippe Coutinho chegará em Birmingham nas próximas 48 horas e a transferência depende ainda da realização de exames médicos e da concessão do visto de trabalho inglês para o atleta. Por ter atuado no Liverpool, o segundo item não deverá ser grande problema.

O jogador revelado no Vasco da Gama chega com a aprovação do técnico Steven Gerrard, que foi seu companheiro antes de se aposentar no Liverpool.

Com pouco espaço no Barcelona, Coutinho expressou o desejo de deixar o time espanhol em busca de mais minutos, especialmente em ano de Copa do Mundo. Na atual temporada, o meia-atacante fez 16 jogos pelo clube catalão, sendo apenas cinco como titular, e marcou dois gols.

*Lance

Leia mais:

Cássio renova com Corinthians

Phillipe Coutinho demonstra surpresa em convocação