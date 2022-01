Lewandowski, Messi e Salah são finalistas do Prêmio “The Best”

Os prémios The Best 2021 para melhor do mundo vão ser entregues a 17 de janeiro | Foto: Reprodução

Os jogadores Robert Lewandowski (Bayern Munique), Lionel Messi (PSG) e Mohamed Salah (Liverpool) são os três finalistas para o prémio The Best da FIFA, relativo ao melhor jogador do mundo em 2021.

O organismo confirmou, esta sexta-feira, que o polaco, o argentino e o egípcio são os finalistas, sendo que Lewandowski pode aqui repetir o prémio de forma consecutiva, uma vez que foi o eleito em 2020.

Cristiano Ronaldo está, assim, fora da decisão final. O português do Manchester United estava na restrita lista de 11 nomes que foram a votação, mas caiu da seleção final, assim como Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Jorginho, N’Golo Kanté, Neymar e Kylian Mbappé.

Desde 2010 que o internacional português não ficava de fora do trio de finalistas.

Putellas, Hermoso e Kerr no feminino

Também esta sexta-feira foram anunciadas as finalistas para o The Best da FIFA para melhor jogadora. As espanholas Jenni Hermoso e Alexia Putellas, do Barcelona, são duas das três finalistas, assim como a australiana Sam Kerr, do Chelsea.

Os prémios The Best 2021 para melhor do mundo vão ser entregues a 17 de janeiro, numa cerimônia que vai ter participações virtuais e que decorre em Zurique, na Suíça.

Vão ser entregues um total de 11 prémios na cerimónia que vai dar a conhecer os melhores de 2021.

- The Best para melhor jogadora do mundo

- The Best para melhor jogador do mundo

- The Best para melhor treinadora do mundo

- The Best para melhor treinador do mundo

- The Best para melhor guarda-redes no feminino

- The Best para melhor guarda-redes no masculino

- FIFPRO melhor 11 feminino

- FIFPRO melhor 11 masculino

- Prémio de Fair-Play da FIFA

- Prémio Puskás (para o melhor golo do ano 2021)

- Prémio FIFA Fan (adeptos)

