Manaus FC apresenta elenco para 2022 com objetivos para temporada

Manaus (AM)- O Manaus Futebol Clube apresentou oficialmente seu elenco para a temporada de 2022. O clube já possui metas traçadas para a nova temporada.

A apresentação oficial do Gavião teve início com o presidente Giovanni Silva comentando sobre o processo de montagem do novo elenco, que conta com somente sete remanescentes.

" Pela primeira vez na história do Manaus FC após começarmos a disputar o Campeonato Brasileiro (em 2018), iniciamos um ano sem manter uma base no elenco. Tenho absoluta certeza de que os atletas escolhidos, sendo 14 deles novos contratados, irão fazer sua parte dentro de campo, assim como nós faremos fora dele " Giovanni Silva, presidente do Manaus

O presidente comentou ainda que o elenco, que ao total possui 21 jogadores, ainda não está fechado, e que o clube seguirá atento ao mercado para completar todos os setores.

"É bem verdade que nosso elenco ainda não está fechado, e estamos em busca durante a pré-temporada de completar todos os setores do campo. É importante destacar que não iremos 'trazer por trazer' algum atleta, cada um deles é sempre bem estudado por nossa diretoria, comissão técnica e presidência", complementou Giovanni.

Novidades na comissão técnica

Outra novidade apresentada foram os novos membros da comissão técnica esmeraldina. O auxiliar permanente do Manaus, Lenine Pereira, assim como o preparador físico e fisiologista, Igor Melo, foram oficialmente apresentados.

O Manaus FC aproveitou ainda a oportunidade e afirmou que em breve anunciará o novo auxiliar-técnico do treinador Evaristo Piza.

Objetivos de 2022

A temporada do Manaus começa no dia 26 de janeiro, quando fará sua estreia no Barezão. Em 2022, além do estadual, o Gavião do Norte disputará a Copa do Brasil, Copa Verde e Série C. O clube, por sua vez, estabeleceu como objetivo ir o mais longe possível em cada competição, fato este comentado pelo treinador Evaristo Piza, que renovou com o Manaus ao fim da Série C de 2021.

"Iniciamos a temporada de 2022 ainda em 2021, trabalhando na montagem do elenco. Nosso ano começa na disputa pelo Barezão, seguido pela Copa do Brasil, Copa Verde e Série C ao decorrer do ano. Todas as competições não serão simples, mas com todo respeito aos nossos adversários, iremos buscar atingir os objetivos estabelecidos", destacou Piza.

Pré-temporada em Nova Olinda

Na sexta-feira (7), o Manaus FC embarcou para Nova Olinda, onde faz as semanas de preparação física, técnica e tática. O Gavião do Norte finalizará o período preparatório disputando um amistoso contra a Seleção de Nova Olinda.

