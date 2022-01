Manaus FC desembarca em Nova Olinda, no AM, para treinos

O Manaus FC fará seu primeiro treinamento em Nova Olinda neste sábado (8) | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

O Manaus Futebol Clube desembarcou nesta sexta-feira (7) no município de Nova Olinda, onde dará sequência a sua pré-temporada de 2022.

Atravessando mais de 200 quilômetros, alternando entre balsas, barcos a jato e ônibus, o Gavião Real seguirá se preparando para a estreia no Barezão.

O prefeito de Nova Olinda, Adenilson Reis, realizou uma belíssima recepção para o Esmeraldino. Para o prefeito, é uma grande alegria contribuir com a preparação do Gavião do Norte.

" É uma satisfação muito grande receber em nossa cidade o Manaus Futebol Clube, é uma alegria para o futebol Novolindense. Desejamos que eles façam uma excelente pré-temporada e alcancem seus objetivos em 2022 " Adenilson Reis, prefeito da cidade





O presidente, Giovanni Silva, agradeceu a recepção e projetou um grande início de preparação visando a temporada de 2022.

"Gostaríamos de agradecer novamente a prefeitura de Nova Olinda. O povo novolindense é apaixonado por futebol, e torço para que muito em breve possamos ver uma equipe desta cidade disputando o Campeonato Amazonense. A recepção foi incrível, e nós estamos prontos para iniciar os treinamentos aqui no município", destacou Giovanni.

O Manaus FC fará seu primeiro treinamento em Nova Olinda neste sábado (8), treinando em dois períodos.

Leia mais:

Phillipe Coutinho vai para o Aston Villa

Manaus FC inicia temporada 2022