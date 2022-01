D’Alessandro retorna para o Internacional

Em 2020, ele havia saído do clube, indo para o Nacional (Uruguai) | Foto: Reprodução

Aos 40 anos, o argentino Andrés D’Alessandro fará sua terceira passagem pelo Internacional, clube do qual é ídolo.



O meia acertou um contrato de quatro meses, tempo de duração do Campeonato Gaúcho, para se despedir devidamente do torcedor do Internacional.

Em 2020, ele havia saído do clube, indo para o Nacional (Uruguai), em meio à pandemia do novo coronavírus, que afastou os torcedores dos estádios.

" Olá, nação colorada! Muito bom falar com vocês diretamente de novo. Estou aqui para dizer que em 2022 estaremos juntos outra vez. Estou voltando ao clube neste ano importante e espero ajudar da melhor maneira. E claro, se Deus quiser, poder encerrar a minha trajetória como atleta vestindo o manto colorado ao lado de vocês. São quase 15 anos juntos e gostaria de convocar a todos os colorados: me acompanhem a viver este momento tão especial junto comigo. Sempre juntos pelo Inter! Um grande abraço, até breve " Andrés D’Alessandro, jogador

D’Alessandro tem, até o momento, 516 jogos disputados pelo Inter. Ele marcou 95 gols, distribuiu 113 assistências e conquistou 11 títulos.

