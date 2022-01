Estrela do Norte e Salcomp disputam final do Amazonense de Futsal

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - As equipes do Estrela do Norte/Makson FC e Mônaco JT/Salcomp disputam nesta segunda-feira (10), a partir das 20h40, a grande final do Campeonato Amazonense de Futsal da categoria Adulto Feminino de 2021. A decisão acontece no ginásio poliesportivo Casimiro de Abreu, na Avenida Jurunas, 926, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Organizada pela Federação Amazonense de Futsal (FAFs), a competição ainda é referente ao ano de 2021 e contou com a participação de cinco equipes. Além das duas finalistas, também jogaram o torneio de tiro curto a Tuna Luso de Manaus, a Associação Desportiva Arsenal do Iranduba e o Grêmio da Amazônia.

Foi com emoção

Nas semifinais da última quinta-feira (6), o Estrela do Norte/Makson FC venceu o Arsenal do Iranduba por 4 a 3, com virada de placar nos últimos minutos da partida. A equipe treinada por Iara Catunda e Leandro Lima está invicta na competição, com cinco vitórias. O clube busca o tetracampeonato estadual, pois levantou a taça nas temporadas de 2014, 2015 e 2020.

No outro jogo que valeu a vaga na final, o Mônaco JT/Salcomp superou o Grêmio da Amazônia por 3 a 2. O time tem cinco jogos realizados, com três vitórias e duas derrotas. E uma dessas derrotas foi justamente para o Estrela do Norte/Makson FC por 5 a 1, na primeira fase.

Campanha Estrela do Norte/Makson FC:

Primeira fase

Tuna Luso de Manaus 2x9 Estrela do Norte/Makson FC

A.D. Arsenal 2x5 Estrela do Norte/Makson FC

Estrela do Norte/Makson FC 3x0 Grêmio da Amazônia

Estrela do Norte/Makson FC 5x1 Mônaco JT/Salcomp

Semifinal

Estrela do Norte/Makson FC 4x3 A.D.Arsenal

Campanha Mônaco JT/Salcomp:

Primeira fase

Grêmio da Amazônia 5x1 Mônaco JT/Salcomp

Mônaco JT/Salcomp 4x1 Tuna Luso de Manaus

Mônaco JT/Salcomp 3x1 A.D. Arsenal

Estrela do Norte/Makson FC 5x1 Mônaco JT/Salcomp

Semifinal

Grêmio da Amazônia 2x3 Mônaco JT/Salcomp

Final – 10/1 – ginásio Casimiro de Abreu

20h40 – Estrela do Norte/Makson FC x Mônaco JT/Salcomp

